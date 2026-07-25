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Bilecikli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
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Bilecikli halter sporcusu Beyzanur Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecikli halter sporcusu Beyzanur Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcu Beyzanur Öztürk, 44 kilogram sıkletinde toplam 115 kilogram kaldırarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Gösterdiği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi olan genç sporcu, şampiyonanın ardından antrenörü Caner Özteke ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından kabul edildi. İl Müdürü Demir, sporcunun elde ettiği başarının Bilecik sporu adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, başarıda emeği geçen antrenörünü de tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak ilimizi gururlandıran sporcumuz Beyzanur Öztürk'ü ve antrenörümüz Caner Özteke'yi yürekten kutluyorum. Bu başarının disiplinli çalışmanın ve azmin bir sonucu olduğuna inanıyorum. Sporcumuzun başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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