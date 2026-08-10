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Bilecikli Muaythai Sporcusu Doruk Yılmaz Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli Muaythai Sporcusu Doruk Yılmaz Türkiye İkincisi Oldu
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Adana'da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda eleme, çeyrek final ve yarı finali nakavtla kazanan Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, finalde Türkiye ikinciliği elde etti. Yılmaz ve antrenörü Burak Buğday, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek tebrik aldı.

Bilecikli Muaythai sporcusu Doruk Yılmaz, Türkiye ikincisi oldu.

Adana'da 14-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tamamını nakavtla kazanan Yılmaz, finalde elde ettiği dereceyle Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılı sporcu Doruk Yılmaz ve antrenörü Burak Buğday, elde ettikleri derecenin ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, "Doruk'un şampiyonada gösterdiği mücadele ve elde ettiği Türkiye ikinciliği bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun ve antrenörümüzün emeklerinin karşılığını alması bizler için büyük mutluluk. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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