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Bilecikli minik tekvandocular Türkiye finallerine damga vurdu

Bilecikli minik tekvandocular Türkiye finallerine damga vurdu
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Isparta'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu'nda Bilecikli sporcular büyük başarı elde etti. Eslem Çoban şampiyon olurken, Erva Fırat ve Ervanur İşler de Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu Müsabakaları'nda mücadele eden Bilecikli minik tekvandocular Türkiye finallerine damga vurdu.

Isparta'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu Müsabakaları'nda Bilecik'i temsil eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Bilecikli sporcular, gösterdikleri performansla kürsüye çıkarken Türkiye Finalleri'nin de kapısını araladı. 45 kilogram bayanlar kategorisinde mücadele eden Eslem Çoban, 177 sporcu arasından çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanarak Batı Grubu Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, elde ettiği bu sonuçla adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı. Şampiyonada 36 kilogram bayanlar kategorisinde mücadele eden Erva Fırat ilk 7 sporcu arasına girerken, 27 kilogram bayanlar kategorisinde tatamiye çıkan Ervanur İşler ise ilk 16'ya kalarak Sinop'ta düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Isparta'da ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüz Mesur Düş'ü yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Finalleri'nde de aynı azim ve kararlılıkla önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Sporcularımıza finallerde üstün başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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