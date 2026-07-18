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Avrupa Şampiyonu Bilecikli güreşçiye coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonu Bilecikli güreşçiye coşkulu karşılama
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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo Grekoromen Stil'de altın madalya kazanan milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, Bilecik'te düzenlenen törenle coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu makamında ağırlayarak başarısından dolayı tebrik etti.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Bilecikli milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, memleketinde coşkuyla karşılandı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilogram Grekoromen Stil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan Bilecikli milli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programla büyük bir gurur ve coşkuyla karşılandı. Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu kazandıran genç sporcunun başarısı kentte sevinçle karşılanırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de Avrupa Şampiyonu milli sporcuyu makamında ağırladı. Ziyarette milli sporcuya günün anısına hediye takdim edilirken, elde edilen tarihi başarının Türk güreşi adına önemli bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Programa Avrupa Şampiyonu Salih Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra antrenörü İbrahim Doğan, ailesi ve antrenörleri de katıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Avrupa Şampiyonu sporcumuz Salih Yusuf Yazıcı'yı yürekten kutluyorum. Bu tarihi başarıda emeği bulunan antrenörümüz İbrahim Doğan'ı, kıymetli ailesini ve katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Sporcumuzun ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada daha nice şampiyonalarda gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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