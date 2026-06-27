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Bilecikli antrenör ve sporcu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli antrenör ve sporcu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Bilecikli antrenör Serkan Can ve sporcu Haticenur Göktaş, Romanya'da düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek. İl Müdürü Ramazan Demir, başarı dileklerini iletti.

Bilecikli antrenör ve judo sporcusu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek Gençler Balkan Judo Şampiyonası öncesinde Milli Takım Antrenörü olarak görev alacak Serkan Can ile Bilecikli sporcu, aynı zamanda Trabzon Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Haticenur Göktaş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şampiyona hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, İl Müdürü Ramazan Demir milli takım kafilesine başarı dileklerini iletti. Demir, ay-yıldızlı forma altında mücadele edecek antrenör ve sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti. Milli Takım Antrenörü Serkan Can'ın teknik ekipte yer alacağı organizasyonda Haticenur Göktaş da Türkiye adına tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek. Bilecik spor camiası, uluslararası organizasyonda görev alacak antrenör ve sporcunun elde edeceği başarıları heyecanla bekliyor.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Milli Takım Antrenörümüz Serkan Can ile sporcumuz Haticenur Göktaş'ın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Ay-yıldızlı forma altında mücadele edecek antrenörümüze ve sporcumuza Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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