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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çifte başarı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çifte başarı
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Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular Muhammed Emin Temizyürek (48 kg) ve Berat Sertan Tufan (75 kg) üçüncü olarak kürsüye çıktı ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bilecikli güreşçiler Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çifte başarıyla döndüler.

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Muhammed Emin Temizyürek 48 kilogram kategorisinde, Berat Sertan Tufan ise 75 kilogram kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Elde ettikleri derecelerle sporcular, 09-11 Temmuz 2026 tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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