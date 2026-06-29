Bilecikli gençler projelerini sergiledi

Bilecikli gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hazırladıkları projeleri sergiledi.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, yıl boyunca geliştirdikleri bilgi ve becerileri DENEYAP Proje Şenliği kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan çok sayıda proje sergilendi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de şenliğe katılarak öğrencilerin projelerini yakından inceledi, gençlerin heyecanına ortak oldu ve emeği geçen öğrenci ile eğitmenleri tebrik etti.

İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Birbirinden özgün projeler, gençlerimizin hayal gücünü, üretkenliğini ve teknolojiye olan ilgisini gözler önüne serdi. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmeye; gençlerimizin fikirlerini desteklemeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı