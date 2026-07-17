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Bilecikli atletlerden Türkiye şampiyonalarında çifte başarı

Bilecikli atletlerden Türkiye şampiyonalarında çifte başarı
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İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonaları'nda Nur Arı uzun atlamada ikinci, Ecem Uygun ise 300 metre engellide üçüncü oldu. Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından tebrik edildi.

Bilecikli atlet sporcuları Nur Arı ve Ecem Uygun Türkiye şampiyonalarında çifte başarı elde etti.

İzmir'de düzenlenen Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama branşında 5.92 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi olan Nur Arı ile Eskişehir'de gerçekleştirilen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 300 metre engelli branşında 47.14 saniyelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olan Ecem Uygun, elde ettikleri başarıların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Sporculara antrenörleri Mert Moralı da eşlik ederken, İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızın Türkiye şampiyonalarında elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarılar, disiplinli çalışmanın ve fedakarlığın en güzel karşılığıdır. Bilecik'i en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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