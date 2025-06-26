Bilecikli Atletler Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti

Bilecikli Atletler Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti
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Bilecikli kız ve erkek atletizm takımları, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında önemli başarılar kazandı. Kız takımı finalde yarışmaya hak kazanırken, erkek takımı 4 madalya ile 6. sırada yer aldı.

Bilecikli kız ve erkek atletizm takımları Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Denizli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden 350 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Bilecik'ten 11 kız 11 erkek olarak toplamda 22 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda ter döken tüm sporculardan kız takımı 19 Temmuz'da Antalya'da yapılacak olan final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Erkek takımı ise, toplam 4 madalya kazanarak müsabakayı 6'ıncı sırada tamamladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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