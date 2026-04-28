Bilecikli atletizm sporcusundan altın madalya

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları'nda Bilecik'i temsil eden sporcu Elif Fener önemli bir başarıya imza attı.

Genç Kız B kategorisi 1500 metre branşında mücadele eden sporcu, gösterdiği üstün performansla grup birincisi olarak altın madalya kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Elif Fener'in elde ettiği başarı kentte sevinçle karşılandı. Yarış boyunca temposunu koruyan sporcu, finiş çizgisini ilk sırada geçerek kürsünün zirvesine çıktı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Elif Fener'i ve antrenörümüz Medeni Demir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı