Bilecikli Atlet Kurtuluş Bilir, İstanbul'da Üçüncülük Elde Etti

Bilecikli atlet Kurtuluş Bilir, İstanbul'da düzenlenen 38. Sadi Gülçelik yarışmalarında üçüncülük elde etti.

İstanbul'da düzenlenen 38. Sadi Gülçelik Yarışmaları'nda üçüncülük elde eden Bilecikli atlet Kurtuluş Bilir ve antrenörü Medeni Demir, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan dolayı milli sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Demir, genç sporcuların ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerin Bilecik'in spor alanındaki gelişimine katkı sağladığını belirtti. Kurtuluş Bilir, elde ettiği üçüncülük derecesiyle Bilecik'i gururlandırırken, hedefinin Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar almak olduğunu ifade etti. - BİLECİK