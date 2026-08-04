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Bilecikli 2 Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda

Bilecikli 2 Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren taekwondo sporcuları Neslişah Ençok ve İrem İşel, Sırbistan'da düzenlenecek Multi European Games'te Türkiye'yi temsil etmek üzere Milli Takım kadrosuna davet edildi. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Bilecikli 2 taekwondo sporcusu Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 2 taekwondo sporcusu, Sırbistan'da düzenlenecek Multi European Games'te Türkiye'yi temsil etmek üzere Milli Takım kadrosuna davet edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde antrenmanlarını sürdüren sporculardan 55 kilogram Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden Neslişah Ençok ile 46 kilogram Genç Kızlar kategorisinde yer alan İrem İşel, uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli takım başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, ay-yıldızlı forma altında üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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