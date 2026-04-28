Bilecik U15 Gençler Lig'i tamamlandı

Bilecik U15 Gençler Lig 2025-2026 futbol sezonu tamamlanırken, şampiyon takım kupasını aldı.

Beş takımlı Bilecik U15 Gençler Lig'inde son hafta olan 10'uncu hafta geride kalırken, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden 1299 Bilecikspor Kulübü kupasını aldı. Ligin son haftasında Vitraspor kendi evinde Bilecik Gençlerbiliğispor'u 5-0 yenerken, şampiyon 1299 Bilecikspor Kulübü rakibi Söğütspor'un maça çıkmasından 3-0 hükmen galip sayıldı. Osmanelispor'da ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında ligde 9 galibiyet 1 beraberlik ile 1299 Bilecikspor Kulübü 28 puanla şampiyon oldu. Vitraspor 24, Osmanelispor 19, Bilecik Gençlerbirliğispor 12, Söğütspor ise 3 puana ligi bitirdi.

Şampiyon 1299 Bilecikspor Kulübü, grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı