Bilecik U14 Ligi'nde 7 ve 8. haftalar bitti, gözler Bilecik derbisine çevrildi

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 7 ve 8'inci haftalar geride kalırken, gözler cumartesi günü oynanacak Bilecik derbisine çevrildi.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'ndan cumartesi ve pazar günleri oynana maçlarla 7 ve 8'inci haftalar geride kaldı. A Grubu'ndan ligin 7'inci haftasında cumartesi günü oynanan maçlarda Gölpazarıspor kendi evinde Pazaryerispor'u 3-1 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor deplasmandan Bozüyü Gücüspor karşısında 3-2'lik galibiyetle döndü. Söğütspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip gelirken, haftayı Demirköy 2018 Spor BAY geçti. Pazar günü oynana ligin 8'inci hafta müsabakalarında Bozüyük Gücüspor kendi evinde Demirköy 2018 Spor'u 3-1 geçerken, Söğütspor deplasmanda Gölpazarıspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bilecik Gençlerbirliğispor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılırken, bu haftayı da Pazaryerispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrasında Söğütspor 21 puanla liderliğini sürdürürken, 15 puanlı Bilecik Gençlerbirliğispor ve Bozüyük Gücüspor lideri takip etti. Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü Söğütspor-Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor-Gölpazarıspor, Demirköy 2018 Spor-Bozüyükspor karşı karşıya gelirken, Bozüyük Gücüspor haftayı BAY geçecek.

U14 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde

B Grubu'ndan ise cumartesi günü oynanan 7'inci hafta müsabakalarında 1299 Bilecikspor Kulübü deplasmandan Lefke Birlikspor'u 4-1, Osmanelispor Güneşspor deplasmanından 2-1 skorla dönerken, 4 Eylülspor ile Vitraspor 1-1 berabere kaldı. BFA ligden çekline Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Pazar günü oynana ligin 8'inci haftasında Lefkebirlik kendi evinde Vitraspor ile 1-1 berabere kalırken, 4 Eylülspor kendi evinde Osmanelispor'u 3-2 yendi. BFA'da kendi evinde Güneşspor'u 4-0'lık skorla geçerken, 1299 Bilecikspor Kulübü ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 20 puanla liderliğini sürdürürken, BFA 18, 1299 Bilecikspor Kulübü 17 puanla lideri takip ettiler. Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü Osmanelispor-Lefkebirlispor,Güneşspor-4 Eylülspor ile Vitraspor-Ertuğrulspor karşılaşmaları oynanacak. Bu haftanın en dikkat çeken müsabakası Bilecik merkezin 2 takımı olan 1299 Bilecikspor Kulübü- BFA karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı