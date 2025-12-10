Haberler

BFA kendi evinde gol oldu yağdı

Güncelleme:
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. 1299 Bilecik Kulübü liderlik koltuğunu korurken, Bilecik Futbol Akademi de önemli bir galibiyet elde etti.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi evinde gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynana 5 müsabakada fileler 21 kes havalandı. Haftanın açılış maçında Bozüyükspor deplasmanda Güneşspor'u 3-1 yendi. Vitraspor kendi evinde Osmanelispor 2-0 yenilirken, Söğütspor'da kendi evinde 1963 Başakspor'a 1-0 yenildi. Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Vezirhanspor'u 7-0'lık skorla geçerken, BFA'de kendi evinde 4 Eylülspor'u 6-1 yendi. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Kulübü 31 puanla liderliği sürdürürken, Vitraspor 27 puanla ikinci, BFA ise, 25 puanla lideri takım etti.

Ligin 12'inci haftası 13 Aralık Cumartesi günü, Bozüyükspor-Vitraspor, Osmanelispor-1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA-Söğütspor maçlarıyla başlayacak.14 Aralık pazar günü ise, 1963 Başakspor-Güneşspor, 4 Eylül-Vezirhanspor maçlarıyla hafta sona erecek. - BİLECİK

