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Bilecik'te Yaz Spor Okulları Tekvando Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Tekvando Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor
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Bilecik'te Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tekvando eğitimleri, minik sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklara temel teknikler öğretilirken, disiplin, özgüven ve mücadele ruhu kazandırılması hedefleniyor. İl Müdürü Ramazan Demir, çocukların sporla erken yaşta buluşmasının önemini vurgulayarak tüm çocukları bu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Bilecik'te Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tekvando eğitimleri, minik sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tekvando eğitimleri antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda çocuklara tekvandonun temel teknikleri öğretilirken, sporcuların disiplin, özgüven ve mücadele ruhlarını geliştirmeleri de hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, çocukların sporla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz Spor Okullarımızda farklı branşlara gösterilen ilgiden memnunuz. Çocuklarımızı spor yapmaya ve kendileri için sunulan bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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