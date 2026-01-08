Haberler

Bilecik'te voleybol grup müsabakaları başladı

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen Gençler A Voleybol Grup Müsabakaları, açılış seremonisi ile start aldı. Farklı illerden okulların katılım sağladığı organizasyon, genç sporcular arasında dostluk ve sportif gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bilecik'te, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Voleybol Grup Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. Farklı illerden gelen okulların katılım sağladığı müsabakalarda genç sporcular, grup karşılaşmalarında mücadele edecek. Organizasyonun, sporcular arasında dostluk ve kaynaşmayı artırmasının yanı sıra sportif gelişime katkı sunması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar diler, dostluk, centilmenlik ve sportmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalar temenni ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
