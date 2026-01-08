Bilecik'te voleybol grup müsabakaları başladı

Bilecik'te voleybol grup müsabakaları açılış seremonisiyle başladı.

Bilecik'te, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Voleybol Grup Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. Farklı illerden gelen okulların katılım sağladığı müsabakalarda genç sporcular, grup karşılaşmalarında mücadele edecek. Organizasyonun, sporcular arasında dostluk ve kaynaşmayı artırmasının yanı sıra sportif gelişime katkı sunması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar diler, dostluk, centilmenlik ve sportmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalar temenni ederiz" dedi. - BİLECİK