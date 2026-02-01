Haberler

Bilecik'te voleybol branşında altyapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik'te voleybol branşında altyapı çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen voleybol altyapı çalışmaları, planlı ve disiplinli bir şekilde devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, sporcuların teknik becerilerini geliştirmeyi ve takım ruhunu kazandırmayı hedefliyor.

Bilecik'te voleybol branşında altyapı çalışmaları planlı ve disiplinli şekilde devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen voleybol antrenmanları, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlıyor. Antrenmanlar, pas, manşet ve servis tekniklerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalarla devam ederken, oyun içi pozisyon alma, takım uyumu ve maç temposuna yönelik çalışmalar da programda yer alıyor. Çalışmalar, uzman antrenörler eşliğinde disiplinli ve planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhu kazanmalarını amaçlıyoruz. Voleybol branşında yürüttüğümüz bu planlı çalışmalarla sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
