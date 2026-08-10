Haberler

Bilecik'te U11, U12 ve U13 Gençler Ligi Kura Çekimi Yapıldı

Bilecik'te U11, U12 ve U13 Gençler Ligi Kura Çekimi Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu U11, U12 ve U13 Gençler Ligi kura çekimi, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil başkanlığında gerçekleştirildi. U11'de iki grupta 10 takım, U12'de iki grupta 15 takım, U13'te ise iki grupta 13 takım yer aldı. Özdil, sezonun U12 Ligi ile Eylül ayında başlayacağını belirterek tüm kulüplere başarılar diledi.

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu U11, U12 ve U13 Gençler Ligi kura çekildi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'ndan Futbol İl Temsilci İsmail Özdil başkanlığında gerçekleşen kura çekimine takım başkan ve yöneticileri katıldı. Yapılan kuralarda U11 Gençler Ligi A Grubu'ndan BFA, Lefke Birlik, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Pazaryerspor ve Söğütspor yer aldı. B Grubu ise, Osmanelispor, 4 Eylülspor, 1299 Bilecikspor Kulübü,Bozüyükgücü Spor, Vitraspor yer aldı.

U12 Gençler Ligi A Grubu'ndan Pazaryerispor, Bozüyük Gücüspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Gölpazarıspor ve Demirköy 2018 Spor'dan oluştu. B Grubu ise; Lefke Birlikspor, Ertuğrulspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Vitrasspor, Osmanelispor, Güneşspor, 4 Eylülspor ve BFA yer aldı.

U13 Gençler Ligi A Grubu'nda Osmanelispor, Ertuğrulspor, Vezirhanspor, Bozüyükspor, BFA, Vitraspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü'nden oluştu. B Grubu'nda ise, Söğütspor, Büzüyük Gücüspor, 4 Eylül Spor, Pazaryerispor, Lefke Birlikspor ve Bilecik Gençlerbirliği Spor'da oluştu.

Futbol İl Temsilci İsmail Özdil, ilk olarak Eylül ayında U12 Gençler Ligi'nin başlayacağını söyleyerek, tüm kulüplere yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı