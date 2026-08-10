Bilecik'te U11, U12 ve U13 Gençler Ligi Kura Çekimi Yapıldı

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu U11, U12 ve U13 Gençler Ligi kura çekildi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'ndan Futbol İl Temsilci İsmail Özdil başkanlığında gerçekleşen kura çekimine takım başkan ve yöneticileri katıldı. Yapılan kuralarda U11 Gençler Ligi A Grubu'ndan BFA, Lefke Birlik, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Pazaryerspor ve Söğütspor yer aldı. B Grubu ise, Osmanelispor, 4 Eylülspor, 1299 Bilecikspor Kulübü,Bozüyükgücü Spor, Vitraspor yer aldı.

U12 Gençler Ligi A Grubu'ndan Pazaryerispor, Bozüyük Gücüspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Gölpazarıspor ve Demirköy 2018 Spor'dan oluştu. B Grubu ise; Lefke Birlikspor, Ertuğrulspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Vitrasspor, Osmanelispor, Güneşspor, 4 Eylülspor ve BFA yer aldı.

U13 Gençler Ligi A Grubu'nda Osmanelispor, Ertuğrulspor, Vezirhanspor, Bozüyükspor, BFA, Vitraspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü'nden oluştu. B Grubu'nda ise, Söğütspor, Büzüyük Gücüspor, 4 Eylül Spor, Pazaryerispor, Lefke Birlikspor ve Bilecik Gençlerbirliği Spor'da oluştu.

Futbol İl Temsilci İsmail Özdil, ilk olarak Eylül ayında U12 Gençler Ligi'nin başlayacağını söyleyerek, tüm kulüplere yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı