Bilecik'te Taekwondo Minikler İl Seçmesi Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te Taekwondo Minikler İl Seçmesi Müsabakaları Tamamlandı
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Bilecik'te düzenlenen Taekwondo Minikler İl Seçmesi Müsabakaları başarıyla sona erdi. Minik taekwondocuların katılım gösterdiği etkinlikte dereceye giren sporcular, Bilecik'i temsil etme hakkı kazandı.

Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Minikler İl Seçmesi Müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Minik taekwondocular yeteneklerini sergilerken, organizasyona çok sayıda sporcu ve antrenör katılım gösterdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, minik sporcular centilmence mücadele etti. İl Seçmesi sonucunda dereceye giren sporcular, Bilecik'i bölgesel ve ulusal düzeyde temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılım gösteren tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Miniklerimizin bu yaşta spora yönelmesi ve disiplinli şekilde mücadele etmesi geleceğimiz adına umut verici. Bilecik'te sporu tabana yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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