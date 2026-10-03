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Bilecik'te sporcu alımları için başvurular 5 Ekim 2026'da e-Devlet'ten başlayacak

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Bilecik'te sporcu alımları için başvurular 5 Ekim 2026'da e-Devlet'ten başlayacak
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Bilecik'te Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için sporcu alım süreci başlayacak. Başvurular 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden alınacak; alımlar 81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında yapılacak.

Bilecik'te sporcu alımı yapılacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için sporcu alımlarının başlayacağını açıkladı.

"81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında yapılacak"

Demir, " Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sporcu alım süreci başlıyor. 81 il ve 86 merkezde, 26 olimpik spor dalında faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine sporcu alımları, belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda yapılacak. Başvurular 5-14 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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