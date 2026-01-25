Haberler

Bilecik'te judo spor okullarıyla gençler, geleceğe hazırlanıyor

Bilecik'te düzenlenen judo antrenmanları, sporculara hem teknik beceriler kazandırıyor hem de öz güvenlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, öğrencilere kontrollü bir ortamda fiziksel ve mental gelişim fırsatı sunuyor.

Bilecik'te judo spor okullarıyla sporcular hem gelişimlerini sürdürüyor, hem de öz güven kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Bilecik'te düzenlenen judo antrenmanları, sistemli ısınma ve temel hazırlık çalışmalarıyla başlıyor. Antrenmanlarda sporcular, teknik uygulamalar sırasında hem öğreniyor hem de kontrollü ve keyifli bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor. Denge, tutuş ve atış teknikleri eğlenceli uygulamalarla pekiştirilirken, antrenman disiplini her zaman ön planda tutuluyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, minderde hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de öz güven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız kapsamında judoya ilgi duyan gençlerimizi uzman antrenörlerimiz eşliğinde geleceğe hazırlıyor, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
