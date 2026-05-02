Bilecik'te Judo Küçükler Türkiye Birinciliği düzenlendi

Bilecik'te Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakalarına Türkiye'nin 7 bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sayıda sporcu katıldı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde farklı sıkletlerde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından takdim edildi. Organizasyonda genç sporcuların sergilediği performans ve centilmence mücadele izleyicilerden takdir topladı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Gençlerimizin sporla iç içe olması bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

