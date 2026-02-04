Haberler

Bilecik'te halter sporcuları gücünü sınırların ötesine taşıyor

Bilecik'te halter sporcuları gücünü sınırların ötesine taşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları altında antrenman yapan halter sporcuları, teknik ve mental gelişim üzerine odaklanarak performanslarını artırıyor. Antrenörler eşliğinde disiplinli çalışmalarla sınırlarını zorlayan sporcular, müsabakalara hazırlanıyor.

Bilecik'te halter sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yapılan antrenmanlarla gücünü sınırların ötesine taşıyor.

Bilecik'te halter branşında faaliyet gösteren sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında sürdürülen antrenmanlarla performanslarını üst seviyeye çıkarıyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda teknik uyum, kuvvet ve patlayıcı güç bir arada geliştirilirken; koparma ve silkme antrenmanlarında odak, denge ve kararlılık ön planda tutuluyor. Düzenli ve disiplinli çalışmalarla hem fiziksel hem de mental gelişim hedeflenirken, sporcular antrenmanlarda sınırlarını zorlayarak müsabakalara hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Halter antrenmanlarında sporcularımız sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da gelişiyor. Bu süreçte yalnızca kaslar değil, karakter de güçleniyor. Gençlerimizin spora yönlendirilmesini ve başarıya ulaşmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü