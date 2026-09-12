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Bilecik’te genç sporculara performans yönetimi eğitimi

Bilecik’te genç sporculara performans yönetimi eğitimi
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Bilecik’te genç sporculara performans yönetimi eğitimi verildi.

Bilecik'te genç sporculara performans yönetimi eğitimi verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Merkezi'nde genç güreşçi ve tekvandoculara yönelik stres, duygu ve performans yönetimi konulu sunum gerçekleştirildi. Genç sporcuların sportif başarılarının yanı sıra psikolojik ve duygusal açıdan da desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, stresle başa çıkma, duyguları yönetme ve performansı geliştirmeye yönelik bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen etkinliklerle sporcular hem yeni bilgiler edinirken hem de çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sportif başarılarının yanında zihinsel ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi önemsiyoruz. Sporcularımızın stres ve performans yönetimi konusunda bilinçlenmeleri, hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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