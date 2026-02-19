Haberler

Genç Kız Futsal Müsabakaları Bilecik'te sona erdi


Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kız Futsal Müsabakaları sonucunda şampiyon Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Turnuvada dereceye giren diğer okullar ise belirlendi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kız Futsal Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren okullar belli oldu. Turnuvada Bozüyük Selahattin Şeker Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç kızlarımızın spora olan ilgisi ve sahadaki mücadeleleri bizleri gururlandırdı. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
