Bilecik'te Bilek Güreşi Yıldızlar Müsabakaları Başladı
Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında, Yıldızlar Kız-Erkek Bilek Güreşi Grup Müsabakaları başladı. Genç sporcular, iki gün sürecek organizasyonda yeteneklerini sergileyecek.
Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleşen açılış seremonisinin ardından başladı.
İki gün sürecek organizasyonda, farklı illerden gelen genç sporcular bilek güreşindeki yeteneklerini sergileyecek. Turnuva, sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, okul spor faaliyetleri kapsamında rekabet ortamını güçlendirmeyi hedefliyor Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım gösteren tüm sporculara başarılar diler, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve okullara teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor