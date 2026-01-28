Haberler

Bilecik'te basketbol spor okulları antrenmanları sürüyor

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik'te düzenlenen basketbol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde sürdürülmektedir. Antrenmanlar, sporcuların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakta ve sporun birleştirici gücünü aktarmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Bilecik'te basketbol spor okulları antrenmanları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Bilecik'te basketbol antrenmanları planlı ve disiplinli şekilde sürdürülüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, top sürme, şut ve savunma tekniklerine yönelik uygulamalar yapıyor. Oyun temelli çalışmalarla devam eden antrenmanlarda sporcuların hız, koordinasyon ve takım uyumu gelişirken, çalışmaların keyifli ve verimli bir ortamda gerçekleştirildiği görüldü. Basketbol spor okullarında yer alan sporcular, teknik becerilerini geliştirmenin yanı sıra sporun birleştirici gücünü sahada yaşama imkanı buluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, antrenmanlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Spor okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Basketbol branşında sürdürülen bu antrenmanlarla sporu tabana yaymayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
