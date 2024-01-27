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Bilecik Spor Kulübü Golcüsü Emir Ersoy, Tire Futbol Kulübü'ne Transfer Oldu

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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün golcüsü Emir Ersoy, Tire Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Ersoy, takımın Antalya kampına katılarak idmanlara başladı.

Bölgesel Amatör Lig temsilci 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün golcüsü Emir Ersoy, Tire Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün golcüsü Emir Ersoy, aynı grupta 29 puanla ikinci sırada yer alan Tire Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Emir Ersoy takımın Antalya kampına hemen katılırken, takım arkadaşlarıyla idmanlara çıkmaya başladı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ile 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıkan Emir Ersoy, 4 gole imza attı.

Takıma adapte süresi biraz uzun süren Ersoy, son 3 haftada gösterdiği performansı ile hem takımını sırtladı hem de alınan puanlarla takımın düşme hattından çıkmasına neden oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emir Ersoy Bilecik Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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