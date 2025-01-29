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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İç Mimarlık Projeleri Jüri Değerlendirmesi Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İç Mimarlık Projeleri Jüri Değerlendirmesi Yapıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, iç mimarlık ve çevre tasarımı projelerini jüriye sundu. Final değerlendirmesi, öğrencilere akademik ve profesyonel deneyim kazandırdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarım stüdyosu dersleri kapsamında hazırladıkları projelerin final jüri değerlendirmesi, fakültemiz fuaye alanında gerçekleştirildi.

Derslerde edindikleri bilgileri güzel fikirlerle birleştirerek projelerine yansıtan dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf öğrencileri, jüri üyelerine iç ve dış mekan tasarımlarına dair üç boyutlu görseller, maketler ve planlar sundu. Final jüri süreci, öğrenciler için hem akademik hem de profesyonel anlamda önemli bir deneyim oldu. Jüri kapsamında; "Tasarım Stüdyosu V - Karma Yapı" projesi, "Tasarım Stüdyosu III - Öğrenci Yaşam Merkezi ve Tasarım Stüdyosu I - Müstakil Konut" projesi değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi, öğrenciler özverili çalışmalarını sunmaları ve jüri üyelerinin geri bildirimleriyle verimli bir şekilde gerçekleşti. Projelerin değerlendirilmesi sırasında yapılan yorumlar, öğrencilerimizin gelecekteki mesleki hayatlarına ışık tutacak nitelikteydi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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