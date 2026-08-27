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Bilecik'in Gururu Nurselin Ay, U15 Milli Takım'a Davet Edildi

Bilecik'in Gururu Nurselin Ay, U15 Milli Takım'a Davet Edildi
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Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, U15 Milli Takım kampına davet edildi. Riva'daki Milli Takımlar Tesisleri'ne giden başarılı eldiven, Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, Milli Takıma davet edildi.

Bilecik'i U15 Gelişim Ligi'nde temsil eden Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, U15 Milli Takım kapına davet edildi. Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine giden başarılı eldiven Nurselin Ay, Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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