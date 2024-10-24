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Bilecik Kartalspor'un Yıldız Futbolcusu Emirhan Ayıran, Anadolu Üniversitesi'ne Transfer Oldu

Bilecik Kartalspor'un Yıldız Futbolcusu Emirhan Ayıran, Anadolu Üniversitesi'ne Transfer Oldu
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14 yaşındaki Emirhan Ayıran, Bilecik Kartalspor'dan 3. Lig takımı Anadolu Üniversitesi'ne transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kartalspor Futbol Akademisi yöneticileri, genç yetenekleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Kartalsporu'un başarılı futbolcusu 14 yaşındaki Emirhan Ayıran, 3. Lig takımlarından Anadolu Üniversitesi'ne transfer oldu.

Bilecik'te yetiştirdiği genç yetenekleri üst lig takımlarına gönderen Bilecik Kartalspor Futbol Akademisi'nin başarılı sağ açığı Emirhan Ayıran TFF 3. Lig 1. Grupta yer alan Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'nin U15 takımına transfer oldu. Ayıran, böylesine güzel bir takıma transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, Bu süreçte her daim yanında olan kulüp yöneticilerine hocalarına teşekkür etti.

Kartalspor Futbol Akademisi yöneticileri ise, Bilecik adına bölgedeki futbol fabrikası modeline devam edeceklerini söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Kartalspor bilecik Futbol Eğitim Spor

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