Bilecik Kartalspor'un Yıldız Futbolcusu Emirhan Ayıran, Anadolu Üniversitesi'ne Transfer Oldu

Bilecik Kartalsporu'un başarılı futbolcusu 14 yaşındaki Emirhan Ayıran, 3. Lig takımlarından Anadolu Üniversitesi'ne transfer oldu.

Bilecik'te yetiştirdiği genç yetenekleri üst lig takımlarına gönderen Bilecik Kartalspor Futbol Akademisi'nin başarılı sağ açığı Emirhan Ayıran TFF 3. Lig 1. Grupta yer alan Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'nin U15 takımına transfer oldu. Ayıran, böylesine güzel bir takıma transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, Bu süreçte her daim yanında olan kulüp yöneticilerine hocalarına teşekkür etti.

Kartalspor Futbol Akademisi yöneticileri ise, Bilecik adına bölgedeki futbol fabrikası modeline devam edeceklerini söylediler. - BİLECİK