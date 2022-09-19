Bilecik haberleri | U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Kulübü rüzgarı esti

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor'u 9-1 yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken ilk haftayı BAY geçen 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor'u 9-1'lik skorla geçti. Bilecik Sentetik Saha'da oynanan maça iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 2'inci dakikasında Yusuf Yıldırım, 7 ve 12'inci dakikalarında Sadık Eymen Ayhan'ın golleriyle durumu birden 3-0'a getirdi. Maçın 20'inci dakikasında Hakan İbrahim Taş ve 22'inci dakikada Yusuf Yıldırım'ın golleriyle durum 5-0'a geldi. Nadir gelişen bir Vitraspor atağında maçın 25'inci dakikasında durumu 5-1'e getiren golü kaydedildi. Maçın 30'uncu dakikasında Hakan İbrahim Taş ve 33'üncü dakikasında Özgür Demi'nin golleriyle ilk yarı 7-1 skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına daha pasa dayalı bir futbol ortaya koyan 1299 Bilecik Kulübü maçın 50'inci dakikasında Sadık Eymen Ayhan ve 60'ıncı dakikasında Ömer Faruk Yiğit'in golleriyle durumu 9-1'e getirdi. 35'er dakikadan 70 dakikalık maçta başka gol olmazken, 1299 Bilecik Kulübü maçı 9-1 kazandı. 5 takımlı ligde Bozüyük Sentetik Sahasında oynanan diğer müsabakada Bozüyük Spor, 1308 Osmaneli Belediyespor'u 3-0 yendi. Geçtiğimiz hafta maça çıkmayan ve 3-0 hükmen mağlup olan Bilecikspor bu haftayı BAY geçti. - BİLECİK