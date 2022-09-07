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Bilecik haberleri: Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Bilecik haberleri: Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek

Edinilen Bilecik gelişmesine göre Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Bilecik 1969 Spor Kulübü-Yalovaspor eşleşmesinin maç günü saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Bilecik 1969 Spor Kulübü- Yalovaspor eşleşmesinin maç günü saati belli oldu.

13 Eylül Salı günü Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'ndan saat 15: 30'da oynanacak müsabaka öncesi bütün kent heyecan içinde bekliyor. 15 yılın ardından bir profesyonel bir ligde mücadele olan Bilecik 1969 Spor Kulübü maç hazırlıkları günü çift idmanla geçirirken, taraftarlar maç için özel hazırlıklar yapıyorlar.

Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, yıllar sonra birde Ziraat Türkiye Kupası'yla profesyonel bir karşılaşmaya çıkacakları söyleyerek, tüm Bileciklileri takımlarına destek için stadyuma davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Yalovaspor Bilecik Eylül Spor Haberler

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