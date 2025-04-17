Bilecik, Göztepe-Ankaragücü Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, Gelişim Ligi U15 ilk 16 turu müsabakası olan Göztepe- Ankaragücü maçına ev sahipliği yapacak.

2024-2025 Gelişim Ligi U15 ilk 16 turu müsabakası 19 Nisan günü Bilecik'te oynanacak. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik Gelişim Ligi U15 ilk 16 turu müsabakası olan Göztepe-Ankaragücü maçına ev sahipliği yapacak. 19 Nisan Cumartesi günü İstasyon Sentetik Sahasından oynanacak müsabakaya tüm Bilecikli sporseverleri davet ediyorum" dedi. - BİLECİK