Gençlik ve Spor'da 2025 değerlendirildi, 2026 planlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 2025 yılı değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında; hizmet, şube, ilçe, yurt ve gençlik merkezi müdürlerinin katılımıyla 2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Planlama Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, geride kalan yıl boyunca yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. Yeni döneme ilişkin hedef ve planlamaların da masaya yatırıldığı toplantıda, gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "2025 yılında yürüttüğümüz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. 2026 yılı için ise gençlerimize ve sporcularımıza daha nitelikli hizmet sunmak adına hedeflerimizi belirledik. Planlı, koordineli ve sürdürülebilir çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK