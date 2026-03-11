Haberler

Bilecik'te satranç turnuvası düzenlendi

Bilecik'te satranç turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Bilecik Gençlik Merkezi'nde yapılan hızlı satranç turnuvasına 16 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Bilecik Satranç İl Temsilcisi, satrancın zihinsel gelişimi destekleyen önemli bir spor dalı olduğunu vurguladı.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde hızlı satranç turnuvası düzenlenirken, turnuya 16 sporcu katıldı.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuva Bilecik Satranç İl Temsilciliği ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Turnuvanın başhakemliğini Özge Yiğittap yaparken, hakem kurulunda Yasemin Uzdemir ve Enes Öztürk görev aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde belirlendi: Birinci Baydaş Başar Mehmet, ikinci Göçür Korhan Efe, üçüncü ise Özkiran Umut oldu. İlk üç dereceyi elde eden sporculara madalya takdim edildi.

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, satrancın kentte son yıllarda yaygınlaşan organizasyonlar sayesinde en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlardan biri haline geldiğini belirtti. Satrancın çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubunun oynayabildiği evrensel bir oyun ve spor olduğunu vurgulayan Babaoğlu, bu sporun zihinsel gelişimi desteklediğini, stratejik düşünmeyi öğrettiğini, sabır ve disiplin kazandırdığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
