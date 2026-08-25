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Bilecik CUP U12 Turnuvası'nda Şampiyon Balkan Termik Spor Kulübü

Bilecik CUP U12 Turnuvası'nda Şampiyon Balkan Termik Spor Kulübü
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Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen Bilecik CUP U12 Turnuvası'na 8 takım katıldı. Yarı finalde rakiplerini eleyen Balkan Termik Spor Kulübü ile Hisareyn Spor finalde karşılaştı. Balkan Termik Spor Kulübü final maçını 3-0 kazanarak şampiyon oldu. 1299 Bilecikspor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek başarılar diledi.

1299 Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen Bilecik CUP U12 Turnuvası nefes kesen müsabakalara sahne oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen CUP U12 Turnuvası'na Hisareyn Spor, 4 Eylülspor, Pazaryerispor, Ihlamurkentspor, Gölcük Asarköyspor Kulübü, Balkan Termik Spor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü ve 1299 Bilecikspor Kulübü katıldı. A ve B Gruplarında 8 takımın mücadele ettiği turnuvada A Grubunu birinci bitiren 4 Eylülspor ile B Grubunu ikinci bitiren Balkan Termik Spor Kulübü, B Grubunu lider bitiren 1299 Bilecikspor Kulübü ile A Grubunun ikincisi Hisareyn Spor yarı finale yükseldi. Yarı final maçında rakiplerini yenen Balkan Termik Spor Kulübü ve Hisareyn Spor final maçında karşı karşıya geldi. Final maçında rakibin 3-0 yenen Balkan Termik Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu.

1299 Bilecikspor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, turnuvaya birbirinden değerli 8 takımın katıldığı anlatarak, "Final maçında Final maçında rakibin 3-0 yenen Balkan Termik Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu. Kendilerini canı gönülden kutlarız, başarıların devamını dileriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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