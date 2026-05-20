Haberler

Bilecik 2. Amatör Lig'e 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğe yükseldi

Bilecik 2. Amatör Lig'e 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğe yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik 2. Amatör Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi. A Grubu'nda Kurtköyspor, B Grubu'nda ise 1299 Bilecikspor Kulübü 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın öne çıkan sonuçları ve üçüncü hafta programı haberimizde.

Bilecik 2. Amatör Lig'de ikinci hafta geride kalırken, 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğe yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de A ve B Gruplarında ikinci hafta geride kalırken, Kurtköyspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü ligde 2'de 2 yaparak, liderliğe yükseldiler.

A Grubu'nda oynana müsabakalarda Kurtköyspor, Bozüyük Gücüspor karşısında 2-1'lik galibiyet ile dönerken, Güneşspor kendi evinde Kandilli Spor'a 3-1 yenildi. 4 takımlı grupta 2'de yapan Kurtköyspor 6 puanla liderliğe yükselirken, 4 puanlı Kandillispor, 1 puanlı Bozüyük Gücüspor lideri talip etti. Güneşspor henüz ligde puanla tanışamadı. Ligin 3'üncü haftasında 24 Mayıs günü Kandillispor-Kurtköyspor ve Güneşspor- Bozüyük Gücüspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecikspor Kulübü farkını koydu

B Grubu'ndan ligin ikinci haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Bayırköyspor'u 2-1'lik skorla geçti. Gölpazarıspor kendi evinde Vezirhanspor ile 2-2 berabere kaldı. Grupta 2'de 2 yapan 1299 Bilecikspor Kulübü 6 puanla liderliğe yükselirken, 2 puanlı Gölpazarıspor, Bayırköyspor ile Vezirhanspor ise 1'er puanla lider takip etti. Ligin üçüncü haftasında 23 Mayıs günü Bayırköyspor-Vezirhanspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü-Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

Ünlü ismin eski sevgilisi maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı