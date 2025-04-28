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Bilecik 1. Amatör Lig'de Şampiyon Söğütspor

Bilecik 1. Amatör Lig'de Şampiyon Söğütspor
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Bilecik 1. Amatör Lig play-off maçında Söğütspor, Osmanelispor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maçın son dakikalarında saha karıştı, 3 kırmızı kart çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off maçının son dakikalarında saha içi bir anda karıştı. Bu süreçten sonra 3 kırmızı kartın çıktığı maç dakikalarca durdu.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off maçında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda Osmanelispor ile Söğütspor karşı karşıya geldi. 2 takım taraftarının kendine ayrılan bölümleri hınca hınç doldurduğu maça il protokolü de büyük ilgi gösterdi.

Müsabakaya iyi başlayan Söğütspor, maçın 12. dakikasında kullanılan bir kornerde Özkan Can'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarıyı Söğütspor 1-0 önde kapadı. Maçın ikinci yarısının 58. dakikasında bir pozisyon sonrası Söğütspor kaptanı aynı zamanda golün sahibi Özkan Can kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası saha içi bir anda karıştı. Dakikalarca süren olaylar ve devamında Söğütspor yedek kulübesinden 1 oyuncu, Osmanelispor yedek kulübesinden 1 oyuncu ve antrenör Hakan Varnalı kırmızı kart gördü. Saha içinde de 4 oyuncunun sarı kart gördüğü maçı Söğütspor 1-0 kazanarak, Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu oldu.

Söğütspor, 11 Mayıs'ta Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Vitraspor ile play-aut maçına çıkacak. Bu maçı kazanan takım, 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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