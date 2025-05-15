Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na Aday Olmayı Düşünmüyor

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na Aday Olmayı Düşünmüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylık düşüncesinin olmadığını açıkladı. 13. Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin başkanlığı ile ilgili gündeminin ve ilgisinin bulunmadığını vurguladı ve geleneksel sporların canlandırılması üzerine odaklandıklarını belirtti.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." diye cevap verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılacak milyar dolarlık iş ve yatırım forumu ertelendi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.