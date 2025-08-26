Bilal Bayazıt, Kayserispor ile 100. Maçına Çıktı

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazıt; Galatasaray maçında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Kayserispor ; sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk on birde başlayan ve 90 dakika sahada kalan kaleci Bilal Bayazıt, sarı kırmızılı formayı ilk kez 2021-2022 sezonunda giydi. 26 yaşındaki kaleci; Kayserispor forması altında Süper Lig'de 97 ve Türkiye Kupası'nda da 3 kez mücadele etti.

Galatasaray maçı öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; sarı kırmızılı takımda 100. maçına çıkan oyuncusu Bilal Bayazıt'a üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma ile plaket hediye takdim etti. - KAYSERİ