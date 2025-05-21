Bilal Bayazit, Bodrumspor Maçında Forma Giyemeyecek

Bilal Bayazit, Bodrumspor Maçında Forma Giyemeyecek
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Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Bodrumspor karşısında cezalı duruma düştü ve forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, sarı kart cezalısı olduğu için Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit cezalı duruma düştü. Ligin 36. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve ligin 37. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan Bilal Bayazit, bu sezon yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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