Bigaspor sezonu Gemlikspor maçıyla açıyor
3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Bigaspor, sezon açılışını 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Biga İlyas Bayram Stadı'nda Gemlikspor ile yapacağı özel maçla gerçekleştirecek. Yeni transferlerin tanıtılacağı organizasyon saat 16.30'da başlayacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor sezonu özel maçla açacak. Çanakkale ekibi sezon açılışı kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Gemlikspor'la karşılaşacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki organizasyonda saat 16.30'da yeni transferlerle sezon açılışı yapılacak. Mavi-beyazlı kadro tek tek anons edilerek taraftara tanıtılacak. İki takım saat 17.00'de rakip olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı