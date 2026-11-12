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Bigaspor evinde Altay'ı 2-0 yenerek iç sahada 5. galibiyetini aldı

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Bigaspor evinde Altay'ı 2-0 yenerek iç sahada 5. galibiyetini aldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, evinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek bu sezon taraftarı önünde çıktığı 6. maçta 5. galibiyetini aldı. Çanakkale temsilcisi, iç sahada 16 puanla lider durumda ve son 3 ev maçında kalesini gole kapattı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, evinde Altay'ı 2-0 yenerek bu sezon taraftarı önünde çıktığı 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini almayı başardı.

Ligin yeni ekiplerinden Bigaspor evinde çıktığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak iç saha lideri oldu. Çanakkale temsilcisi bu periyotta 12 gol atıp, 3 gol yedi. Ligde 20 puana ulaşan mavi-beyazlılar, kendi sahasındaki son 3 randevuda kalesini gole kapattı. Son 2 deplasman maçını kaybeden Bigaspor, pazar günü Gemlik Sümerbey'e konuk olacağı müsabakayı kazanıp dış saha karnesini düzeltmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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