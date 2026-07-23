Bigaspor'da imzalar durmuyor

3'üncü Lig'in yeni temsilcisi Bigaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Çanakkale temsilcisi son olarak Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyon kadroda yer alan orta saha Eren Makul (25), kaleci Barış Başkan (35) ve sağ kanat Fatih Deniz (24) ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sözleşmelerin hem kulübümüz hem de oyuncularımız adına hayırlı olmasını diliyor, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı