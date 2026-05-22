Bigaspor 3'üncü Lig'e yükseldi

MANİSA 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Bigaspor ile Torbalıspor karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 3-1 kazanan Bigaspor, adını 3'üncü Lig'e yazdırdı.

Karşılaşmaya Torbalıspor etkili ataklarla başladı. İlk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakalarken, karşılıklı direkten dönen toplar tribünlerde heyecan yarattı. Ancak ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bigaspor, aradığı golü 53'üncü dakikada Fatih Deniz ile buldu ve 1-0 öne geçti. Bulduğu golün moraliyle oyundaki üstünlüğünü artıran Bigaspor, 68'inci dakikada Melih Şencan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Torbalıspor, 81'inci dakikada Abdulkadir Özdemir'in golüyle umutlansa da kalan dakikalarda istediği baskıyı kuramadı. Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken, Bigaspor uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. 90+2'inci dakikada Eray Can Akkaya'nın attığı golle skor 3-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Bigaspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3'üncü Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı