Bigaspor'da imzalar atıldı

3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor, 4'ü iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla anlaşma sağladı. Çanakkale temsilcisi iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Etik (18), ön libero Mert Ba (22), kaleci Görkem Ene (24), sağ bek Uğur Aygören (32) ile el sıkışırken, dış transferde altyapıdan yetişen ve geçen sezon Biga Adaspor'da görev yapan kaleci Ayberk Güneş'i (19) yuvaya döndürdü. Mavi-beyazlılar, bu futbolcularla 2'şer yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı