Haberler

Bigaspor, 3. hafta maçında Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bigaspor, 3. hafta maçında Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bigaspor, 3'üncü hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Çanakkale ekibi bu sonuçla 5 puana ulaşırken, Eskişehirspor'a ilk yenilgisini tattırdı ve kalesini ilk kez gole kapattı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bigaspor, 3'üncü hafta maçında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı. İlk 2 haftada Uşakspor'la 1-1, Eskişehir Anadoluspor'la (D) 2-2 berabere kalan Çanakkale ekibi zorlu Eskişehir engelini aşarak 5 puana ulaştı.

Mavi-beyazlılar, bu karşılaşmada kalesini ilk kez gole kapatmayı başardı. Üç puan sevincini taraftarıyla paylaşan Bigaspor, Eskişehirspor'a ilk yenilgisini tattırdı. Biga takımı önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
İstanbul’da gizemli kayıp: 49 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor

3 çocuk babası Mustafa’dan 7 gündür haber yok: Ekipler ormanda arıyor
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı