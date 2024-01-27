BİDEV, Malatya'da basketbol sahası açılışı gerçekleştirdi

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV), "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım Projesi" kapsamında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımını tamamladığı basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

"Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" programından sorumlu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, bu projede depremden etkilenen bölgelere odaklandıklarını belirterek "Sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde daha iyi bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolculukta yeni sahamızı Malatya Yeşilyurt'ta açmaktan onur duyuyoruz. Programımız kapsamında tesis konusunda yetersiz kalınan bölgelere tesis kurulumu, malzeme eksiği olan noktalara malzeme desteği, eğitmen konusunda zayıf kalan yerlere eğitmen desteği gibi bir dizi fonksiyonel fayda içeren aksiyonlar planlıyoruz. İlk aşamada 10 pilot il belirledik. Bu okullarda da tesis ve malzeme konusunda adımlar atıp, çocuklarımıza eğitim desteği ve hayat becerilerine katkı konusunda da destek vererek onların gelişiminde pozitif etki yaratacağız." ifadelerini kullandı.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Sami Baykal ise sporun ahlaki, sosyal ve fiziksel anlamda gençleri geliştirdiğini belirterek, "Deprem bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz saha açılışları ile gençlerin sosyal hayata yeniden katılımını sağlıyoruz. Bu hedefle bize destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.